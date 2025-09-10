働き方改革の推進に向け、連携企業と協定を結んだ高知県の浜田省司知事（左）＝10日午後、高知県庁高知県は10日、職員の時間外労働（残業）の割増賃金率を2026年度の1年間、実験的に25％から50％に引き上げる条例案を県議会に提出すると発表した。1時間当たりの残業代が上がる分、総人件費抑制のため、長時間労働を是正する意識を管理職に持たせるのが狙い。県は引き上げは全国初としている。高知県では全国でも特に少子化が深