歌手の鳥羽一郎さんが、全カタログの配信と新曲「昭和のおとこ」のリリースを記念してマグロ解体ショーを行いました。イベント後には鳥羽さん自ら寿司を握り報道陣に振舞いました。 【写真を見る】【 鳥羽一郎 】102キロの本マグロを解体 おすすめの食べ方は「塩」漁船員時代を振り返り「マイナス60度が辛かった」1982年8月25日に「兄弟船」でデビューを果たし、マグロ船やカツオ船の漁船員として働いた経験から多くの‟