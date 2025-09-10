レギュラーガソリンの平均価格は、4週ぶりに値上がりし、174円80銭となりました。資源エネルギー庁は、今月8日時点の全国におけるレギュラーガソリンの平均小売価格について、先週より70銭高い、1リットルあたり174円80銭だったと発表しました。値上がりは4週間ぶりです。実際の調査を行っている「石油情報センター」によりますと、▼ウクライナ情勢の緊迫化による原油高や、▼政府のガソリン価格の激変緩和措置の終了が要因だとい