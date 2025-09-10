サッカーワールドカップ欧州予選。9日はグループD、F、H、I、Kの9試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。グループIでは、首位を走るノルウェーがモルドバに11得点を奪い大勝。開幕5連勝を飾り、2位イタリアとの勝ち点差を6に広げています。グループKではイングランドがセルビアに5得点を奪う快