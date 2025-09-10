NPB(日本野球機構)は10日、8月度に最も活躍した投手と打者に贈られる「大樹生命月間MVP賞」を発表。パ・リーグはソフトバンクから2選手が選ばれ、投手部門は上沢直之投手、打者部門は牧原大成選手が受賞しました。上沢投手は8月度、4試合に先発登板し、リーグトップの4勝(0敗)で防御率1.73と好成績を残しました。。8月1日の楽天戦、同13日の西武戦で連勝すると、同20日の西武戦では7回12奪三振2失点と三振の山を築いて勝利。同29日