TimeTreeは、シニア層の推し活の実態を分析、その結果を9月9日に発表した。同調査は8月7日〜8月12日の期間、全国10代〜70代の3376人を対象にインターネットを用いて行われた。10代・20代の推し活経験率は驚異の9割超、60代も半数以上が実施推し活の実施有無について尋ねると、推し活の実施率は10代の93.4％が最も高く、年代が上がるごとに減少する結果になった。しかし、一般的には推し活と結びつきづらいイメージの60代でも、52.3