10日（水）、ロッテ浦和球場でのイースタン・リーグ、対楽天戦。ロッテの先発投手は吉川悠斗、対する楽天の先発投手は瀧中瞭太。ロッテは1回裏、幸先よく先制。荻野貴司、宮崎竜成の安打などで一死一・三塁とし、岡大海の適時打で1点を挙げた。2回表、吉川は二死二塁から、平良竜哉の適時打で1点を奪われる。ロッテは同点に追いつかれる。吉川は2回58球1失点で降板。3回表、マウンドに2番手の田中楓基が上がる。ランナーは