ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のユーチューブチャンネルでモンスターの大一番について占った。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は１４日、愛知・ＩＧアリーナでＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と激突する。動画には元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者