筋トレマニアで“マッチョな”かるた部員役累計発行部数2900万部の漫画だけでなく、‛16年、‛18年には広瀬すず（27）主演で公開された映画も大ヒットを記録した『ちはやふる』。高校生が「競技かるた」に情熱をかける、まさに青春ストーリーの金字塔だ。７月からは映画版から10年後の世界を描いたオリジナルストーリードラマ『ちはやふる―めぐり―』（日本テレビ系）が放送中。そんな同作に、主人公・藍沢めぐる（當真