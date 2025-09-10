合同企業説明会イオンモール岡山岡山・北区 退職予定の自衛官を対象にした合同企業説明会が10日、岡山市で開かれました。 定年や任期満了で退職する自衛官の再就職を支援しようと開かれました。 会場では53社がブースを出し、退職予定の自衛官20人に業務内容や待遇面などを説明しました。 自衛官の大半は55～58歳で退官する若年定年制となっています。また20～30代で退官する任期