設置された「白バイ隊員」の看板倉敷市西田 ドライバーに安全運転を促そうと岡山県警が10日、倉敷市の国道沿いに白バイ隊員を模した看板を設置しました。 倉敷市西田の国道2号線沿いに設置されたのは、白バイ隊員を模した高さ約160cmの看板です。 この付近では2025年1月の夜、車同士の衝突事故が発生し、30代の女性が死亡しました。 警察は、秋になると夕方や夜間の交通事故が増える傾向にあるとして、