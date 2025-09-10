負けても負けても走り続け、「負け組の星」と呼ばれ、社会現象を巻き起こしたハルウララ（牝２９歳）が９月９日未明、疝痛（せんつう）のため、余生を過ごしていた千葉・御宿町のマーサファームで死んだ。１７年３月２８日から４月１日に掲載した連載を再掲する（肩書、年齢等は当時）。２００３年１２月１４日の１００戦目の報道に加え、５日後にＮＨＫが「にんげんドキュメント日々これ連敗〜競走馬ハルウララ〜」で特集す