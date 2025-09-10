４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんの葬儀・告別式が１０日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれ、ゆかりの歌手、ファンなど６００人が参列した。番組などで共演する機会が多かったフリーアナウンサーの徳光和夫さんが参列。「ファンの人も含めて、いいお見送りができたのかなと思います」と最期の時間を振り返った。橋さんのデビュー時から知っていたという徳光さんは「当時