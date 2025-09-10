山形県内の最新のガソリン価格は、レギュラー1リットル当たりの平均小売価格が、182.5円で前の週と比べて2.1円値上がりしました。全国で2番目に高くなっています。資源エネルギー庁が公表した9月8日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり182.5円で前の週より2.1円値上がりしました。値上がりは4週ぶりで全国平均（174.8）より7.7円高く、全国で2番目の高値となっています。ハイオク