TOYOTA GAZOO Racingは10日、「GRヘリテージパーツプロジェクト」として、カローラレビン・スプリンタートレノ（AE86）の4A-GEエンジン部品2点を復刻することを発表した。【写真多数】信じられない極上状態…トヨタ『カローラレビン GT』 内外装全部見せ「GRヘリテージパーツプロジェクト」は、「思い出の詰まった愛車に乗り続けたい」というユーザーの想いに応えるべく、既に廃盤となっている補給部品を復刻し、純正部品とし