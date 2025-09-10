山形県内の最新の新型コロナウイルスの感染者の数は、前の週に比べ9人少ない372人で7週ぶりに減少しました。県衛生研究所の調査結果によりますと、9月7日までの1週間に県内39の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者の数は、前の週に比べ9人少ない372人で7週間ぶりに減少しました。保健所別では、山形市が32人、庄内が93人で前の週より減少した一方、村山が109人、置賜が79人、最上が59人でいずれも増加しました。