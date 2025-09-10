三友は、Leitz Cine GmbH(ドイツ)のシネマレンズ Leitz HEKTOR(ライツ・ヘクター)の日本国内での取り扱いを開始します。 三友「Leitz HEKTOR」 三友は、Leitz Cine GmbH(ドイツ)のシネマレンズ Leitz HEKTOR(ライツ・ヘクター)の日本国内での取り扱いを開始。Leitz HEKTOR(ライツ・ヘクター)は、交換可能なミラーレスマウント(E、L、RF、Z)に対応したフルフレーム単焦点レンズシリーズです。18mm、25mm、35mm、50mm、73m