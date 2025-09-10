高齢者や自転車の交通事故防止につなげようと、9月10日に日本損害保険協会が交通安全グッズやポスターを高知県警に寄贈しました。日本損害保険協会は全国的に行っている交通安全活動の一環で、交通安全グッズやポスターなどを定期的に贈っています。10日、県警本部で寄贈式が開かれ、高知損保会の作道信夫会長がこども用の自転車ヘルメット3個と反射板がついたチラシなど3200点を県警の担当者に手渡しました。県警によ