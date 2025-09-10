８日、六星街でおみやげを選ぶ観光客。（伊寧＝新華社記者／張浩波）【新華社伊寧9月10日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州伊寧（グルジャ）市に位置する六星街は多民族が集まる市街地で、六角形の街路にちなんで名付けられた。同市はここ数年、六星街の住民の生活環境を継続的に改善している。異なる民族が共生、共存する多元一体の文化や特色ある街並みといった優位性をさらに発揮させ、文化と観光が融合した新たな