コスプレイヤーのえなこが9日、ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）に出演した。コスプレ撮影会の参加費を明かした。【写真】かわいい！撮影会の参加費について明かしたえなこ『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。スタジオゲストとして、プロフィギュアスケーターでタレ