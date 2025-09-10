今年5月、千葉市の路上で、高齢女性を刺し殺害したなどとして、中学3年生の少年が逮捕された事件で、少年が少年院に送致されることが決まりました。この事件は今年5月、中学3年生の15歳の少年が千葉市若葉区の路上で、近くに住む高橋八生さんの背中を刃物のようなもので刺し殺害したなどとして逮捕されたものです。千葉家庭裁判所は、少年の犯行について「家族に対する悪感情を基礎として、自分が家を出るために無関係の者を殺そう