双子を妊娠中のタレント・中川翔子が10日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露するとともに、健診結果を明かした。「限界ギリギリ双子お腹」と書き出すと、黄色のワンピース姿の最新ショットをアップ。「入院になるか毎回ひやひやですが健診でしたが血圧、張り、むくみ、諸々クリアで合格なんとかまだ自宅で大丈夫そうです双子たちありがとう」と明かすと、「右の子が2287g左の子2197gふたりとも2000