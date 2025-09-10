【国際親善試合】アメリカ代表 2−0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】寄せきれず…長友が反省した失点シーン大ベテランが自分自身、そしてチームに苦言を呈した。アメリカ遠征中のサッカー日本代表は日本時間9月10日、2026年ワールドカップ開催国のアメリカ代表と国際親善試合で対戦し、0−2で敗れた。中2日での大きな移動、時差などを考慮した森保一監督は、9月7日のメキシコ戦（0−0のドロー）