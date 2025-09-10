春日大社が公開した、国の重要文化財に指定されている柱に書かれた落書き＝10日午前、奈良市奈良市の世界遺産・春日大社は10日、柱に落書きが見つかった境内の被害現場を記者団に公開した。国の重要文化財に指定されている本殿東回廊の柱には、人名とみられる漢字のような文字が書かれていたのが確認された。奈良署によると、東回廊にある柱に縦28センチ、横7センチの大きさの落書きが見つかった。人名とみられる漢字のような