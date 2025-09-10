福島県郡山市で１月、大阪府から大学受験に来ていた当時１９歳の女性が酒気帯び運転の車にはねられて死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）などに問われた同市昭和、無職池田怜平被告（３５）の裁判員裁判の第３回公判が１０日、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）であった。検察側は懲役１６年を求刑、弁護側は危険運転致死傷罪は成り立たないと主張し、結審した。判決は１７日。起訴状によると、