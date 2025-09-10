公務執行妨害の疑いで、阿賀野市に住む無職の男（85）が10日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと男は10日午後0時22分頃、阿賀野市内で職務質問中だった50代警察官に対し、いきなり警察官のメガネを鷲づかみにして握りつぶし、公務の執行を妨害した疑いです。警察官は、この男に関するトラブルの通報を受け、男を探していたところ発見、職務質問をしていたということです。調べに対し男は容疑を認めており、警察が動機