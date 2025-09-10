ピーチ・アビエーションは、大阪/関西〜ソウル/金浦線を1日4往復に増便する。現在は1日2往復を運航しており、12月4日から同3往復、2026年2月1日から同4往復にそれぞれ増便する。これにより、同路線を運航する最大の航空会社となる。航空券の販売は、9月10日午後4時から開始した。これにより、大阪/関西〜ソウル/仁川線を合わせると、1日最大8往復を運航することになる。■ダイヤMM733大阪/関西（08：30）〜ソウル/金浦（10：30）