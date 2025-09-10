佐々木の今季中のメジャー復帰の可能性が浮上した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間9月9日、ジャイアンツ傘下3Aサクラメント戦で5度目のリハビリ登板を果たした。ドジャース専門メディア『Dodgers Daily』は「ロウキ・ササキ、100マイル突破！」と綴り「ササキは今夜4回まで好投したが、5回にピンチを迎え、ここで3失点した」と紹介。5回に突如乱れ、4回2/3で90球を投げて3安打、5四死球、8奪三振という内容だ