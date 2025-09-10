演歌歌手の鳥羽一郎（７３）が１０日、代表曲「兄弟船」「カサブランカ・グッバイ」など全１０７０曲の一斉配信をスタートさせた。また、１０月１日発売の新曲「昭和のおとこ」の先行配信も開始。この日は配信を記念し、東京・新宿のすし店「有楽町かきだ」でマグロ解体ショーを行った。デビューから４３年でシングル１４６枚、アルバム３５枚をリリースしてきた鳥羽。その全曲を一斉配信するとあり、「廃盤になったような歌