「ドジャース７−２ロッキーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースが３連勝。大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場し五回に右前タイムリーを放つなど３打数１安打１打点。今季１８個目の盗塁もマークしてチームの勝利に貢献した。この日はベッツ、フリーマン、テオスカー・ヘルナンデスの主力が計４本塁打。特に当たりの止まっていたテオスカーは２発で復活を印象づけた。試合後、ドジャース専属リポーターのキアステン・