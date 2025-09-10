ファミリーマートが、おにぎりの消費期限を延長です。対象となるのは、おにぎりや弁当など20度前後の温度に管理する必要がある約70品目で、これまで19時間だった消費期限を21時間に延ばしました。コメの炊き方を見直すことで、ご飯の保水率を高め、時間がたっても硬くなりにくくしたということです。競争が激化するコンビニ業界では、食品ロスや店舗運営の効率化が大きな課題になっていて、今回の取り組みを通じて収益向上につなげ