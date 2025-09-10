記者会見するセーレンの川田達男会長＝10日午後、東京都内総合繊維メーカー、セーレンの川田達男会長は10日、東京都内で記者会見し、経営再建中のユニチカから取得する岡崎事業所（愛知県岡崎市）について、老朽化した工場設備の更新や新規事業の展開などで、3年間で計200億円余りを投資する方針を明らかにした。「収益の出る事業、経営を進めていきたい」と強調した。100億円を投じて自動化や合理化を進めるほか、自動車用の