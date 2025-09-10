「ルーキーシリーズ第１５戦」（１０日、からつ）圧倒的人気を背負った今節の主役・常住蓮（２４）＝佐賀・１２６期・Ａ１＝が、インから文句なしの逃げを決めて、７月の下関一般戦以来となる今年５回目の優勝を飾った。２着に前原大道（岡山）、３着には吉川晴人（滋賀）が入った。「プレッシャーは正直ありました」。圧勝Ｖの常住は意外な第一声だった。周囲の期待を一身に背負いながらも、序盤から白星を量産して予選をト