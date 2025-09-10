TWICEやNiziUが所属するJYPエンターテインメントの設立者パク・ジニョン（J.Y. Park）が、李在明（イ・ジェミョン）大統領直属の「大衆文化交流委員会」共同委員長に内定した。【画像】TWICEもポロリJYPの“徹底教育”韓国大統領室のカン・フンシク秘書室長は9月9日のブリーフィングで、パク・ジニョンの共同委員長内定を発表。「韓国を代表する歌手の一人としてK-POPの世界進出に尽力してきた。世界の人々がより多くわたしたち