今回、Ray WEB編集部は厳しい上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は出版業界に勤める新入社員です。憧れの会社に入ったのですが、現実は厳しくて……？あっさり帰らせてくれたと思ったら、立花さんから「リモートで仕事をして」とメッセージが届きました。主人公は体調不良のなか、仕事をすることになるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：すずりんごライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖