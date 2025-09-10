逮捕された倉敷アブレイズの監督 知人女性の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、岡山県倉敷市を拠点とする女子バレーボールチーム・倉敷アブレイズの監督が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、Vリーグに所属する倉敷アブレイズの監督を9日付で辞任した、鈴木秀生容疑者（48）です。 警察によりますと、鈴木容疑者は2025年5月17日の正午ごろ、倉敷市で岡山県南