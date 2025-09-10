コスプレイヤーのえなこが9日、ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#10）に出演。意外な飲み仲間を明かした。【写真】まるでAI!?コスプレ姿を披露したえなこ『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティー。スタジオゲストとして、プロフィギュアスケーターでタレントの浅田舞と、えなこ