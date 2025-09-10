日本野球機構（NPB）が10日の公示を発表。パ・リーグ6位のロッテは田村龍弘選手、アセベド選手が登録抹消となりました。プロ13年目を迎えた田村選手は今季18試合に出場。9日のオリックス戦で先発マスクをかぶっていましたが、2対7と大幅リードを許した7回に攻撃で代打が送られ、途中交代となっていました。またアセベド選手は今季育成契約で加入した来日1年目の助っ人外国人選手。7月に支配下契約を勝ちとり、1軍に上がったのは9月