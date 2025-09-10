女優の長谷川京子（47）が10日、自身のインスタグラムを更新。人気女優らとの“恒例”食事会について伝えた。長谷川はストーリーズで「4人集合は1年ぶり」と告白。「お喋りが止まらない。。」と、女優の板谷由夏（50）、吉瀬美智子（50）、井川遥（49）らと並んだ写真を公開した。また吉瀬も自身のインスタグラムで同様の写真を投稿。「美味しくて楽し過ぎた〜また集まろう！」とつづった。そのため吉瀬の投稿には「この4