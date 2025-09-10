１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．９３ポイント（０．１３％）高の３８１２．２２ポイントと反発した。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国当局はこのところ、人工知能（ＡＩ）技術を軸とした産業支援、「ＡＩ＋」政策に注力しているほか、消費刺激、「内巻」（過当競争）是正など景気対策を相次ぎ打ち出している。また、８日に始まった全国人民代表大会（全人代、国会に相当）