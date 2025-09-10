決壊現場での追悼式で献花する神達岳志市長（中央）ら＝10日午後、茨城県常総市2015年9月の関東・東北豪雨で茨城県常総市の鬼怒川の堤防が決壊してから10日で10年を迎えた。決壊現場で市が追悼式を開き、神達岳志市長は「防災力を強化し、災害弱者に寄り添った対応ができるように取り組みたい」と話した。豪雨では宮城、茨城、栃木の3県で8人が死亡。常総市では2人が犠牲になり、13人が災害関連死に認定された。追悼式には市