元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が10日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを公開した。「#tokyodisneysea」と書き出した白石。東京ディズニーシーを訪れたと思われるオフショットを披露した。ファンからは「全ての写真に幸せを感じる」「可愛い」「半顔強すぎ」「彼女感満載」「やばいかわいすぎる」「ちょっと待ってまいやんさんが奇麗すぎる」「大好き愛してるありがとう」「最高かよ！」などの声