「良くやった、グータッチだ」【写真】「グータッチ」をする猫さんこんなポストをされたのは、たぬを（@nekonotanukikun）さん。ポストには、グレーの毛並みが美しい猫ちゃんが“グータッチ”をするように前足を突き出している写真が添えられており、その凛々しい表情と仕草に多くの人が惹きつけられました。「猫パンチじゃなくて猫タッチ！？」「この顔の迫力よ…」「絶対中に人いるでしょこれ…」「グータッチ受け取りました！」