10日（水）、ジャイアンツタウンスタジアムでのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。巨人の先発投手はグリフィン、対するオイシックスの先発投手は三上朋也。巨人は3回裏、先制に成功。佐々木俊輔の二塁打、増田陸の安打などで一死満塁とし、浦田俊輔が犠牲フライを放ち1点を挙げた。グリフィンは3回46球、1安打、3奪三振、1四球、無失点で降板。4回表からは2番手の又木鉄平が上がる。園部佳太、大川陽大、中山翔太を三者