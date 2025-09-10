「ど迫力…」舞台終演後の姿に反響！「野獣会」会長を好演して30年…。59歳になった女優の近影に「全然面影がない」と反響が寄せられている。「大沢逸美ちゃんご出演『リア王』千秋楽観て参りました！」とつづり、話題の写真をインスタグラムに投稿したのは、タレントの松本明子(59)。東京･三越劇場で8日まで開催された舞台「リア王2025」を訪れたことを報告し、1983年デビューの同期・大沢逸美との2ショットを公開。「ど迫力