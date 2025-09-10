自然に囲まれながらハグや手を繫ぐ姿26歳モデルがインスタグラムで?極秘婚?のお相手と自然に囲まれたウェディングショットを披露し注目が集まっている。「素敵な場所で 忘れられない思い出を作っていただきました」と書き込み、ブンデスリーガ・1.FSVマインツ05所属の佐野海舟(24)との2ショットを披露したのは木下桜。ハグや手を繫ぐ様子などの微笑ましい姿を複数枚公開しており、幸せ溢れる投稿となっている。