「チー坊！変わらないね」女優の杉田かおるが話題ドラマに出演。60歳の近影が視聴者の間で話題になっている。5日に放送されたドラマ「奪い愛、真夏」(テレビ朝日)第7話に、スナックの鳥世ママ役でゲスト出演。派手なピンクのベスト、頭には黄緑のエクステを着けた個性的な衣装で登場し、厚みのある演技を披露した。番組公式Xでは、「奪い愛に縁の深い、最高なキャラクターの皆さんご想像の通り楽しい撮影現場です」と、松