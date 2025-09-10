「ヒロミパパのお風呂に緊張気味で」･･･人気タレントと元アイドルを両親に持つ30歳俳優が幼少期の親子ショットを披露し、話題を呼んでいる。「30歳になりました！30年間生きてこれたのは、家族、友達、そしてこの投稿を見てくださってる方々のおかげです感謝」とインスタグラムで9日に30歳の誕生日を迎えた事を報告し、家族3ショットを披露したのは小園凌央。父・ヒロミ(60)と母・松本伊代(60)との親子ショットや生後1か月の小