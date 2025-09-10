佐賀南署は10日、福岡県久留米市の70代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、現金550万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月15日、被害者がSNSを通じて知り合った日本人男性を名乗る人物らとSNSでやりとりした。その中で「当グループは、積み上げてきた投資のコツや優良銘柄をシェアしていきます。参加者が株の代金を支払い、大口の株式投資をする」などと投資話を持ちかけら