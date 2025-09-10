各スーパーのサンマ店頭価格を調べてみました。サンマの大きさや入荷状況によって変動はありますが、１匹あたり１００円台で販売されています。各スーパーの担当者は口をそろえて、２０２４年よりも大きくてものが仕入れられて、２０２４年よりも３から４割ほど安いと話していました。